Gaziantep'te usulsüz ve ruhsatsız avlanan 2 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan denetimde, usulsüz ve ruhsatsız avlanan 2 kişi yakalandı.

Gaziantep Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Nurdağı ilçesinde yapılan denetimlerde, usulsüz avlanan 2 kişi tespit edildi.

Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, şüphelilerin av tüfeklerine el koydu.

Nurdağı'ndaki denetime Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel de eşlik etti.

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