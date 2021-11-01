Gaziantep'te terör operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütleri FETÖ ve Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Ekim tarihleri arasında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 17, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen FETÖ zanlılarından 5'i tutukladı. 2 zanlı savcılık işlemlerinin ardından, 9 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıya ise ev hapsi kararı verildi.
PKK zanlılarından 1'i tutuklandı, 3'ü savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 zanlı ise sınır dışı edildi.
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