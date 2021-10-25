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Gaziantep'te terör operasyonlarında 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gaziantep'te terör operasyonlarında 2 tutuklama

GAZİANTEP'te son 1 hafta FETÖ/PDY, DEAŞ, Hizb-ut Tahrir ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GAZİANTEP'te son 1 hafta FETÖ/PDY, Deaş, Hizb-ut Tahrir ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY, DEAŞ, Hizb-ut Tahrir ve PKK/KCK terör örgütlerine bağlı çeşitli yapılanmalarda yer aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik son 1 haftada çok operasyon düzenledi.Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen adreslere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle yapılan baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartı ve 1'i de ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.


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