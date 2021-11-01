Gaziantep'te terör operasyonlarına 6 tutuklama - Haberler
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Gaziantep'te terör operasyonlarına 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel
Gaziantep'te terör operasyonlarına 6 tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik son bir haftada polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik son bir haftada polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine bağlı çeşitli yapılanmalarda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik, son bir haftada çok sayıda operasyon düzenledi. Farklı semtlerde belirlenen adreslere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı, 1'i ev hapsi ve 2'si de sınır dışı edilme koşuluyla serbest bırakıldı.


Gaziantep'te terör operasyonlarına 6 tutuklama

Gaziantep'te terör operasyonlarına 6 tutuklama

Gaziantep'te terör operasyonlarına 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz."

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKKPYDYPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin terör örgütlerine desteği) NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin terör örgütlerine desteği) NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül...
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