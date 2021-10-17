GAZİANTEP'TE ŞEKER PANCARINDA 110 BİN TON REKOLTE BEKLENTİSİ - Haberler
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GAZİANTEP'TE ŞEKER PANCARINDA 110 BİN TON REKOLTE BEKLENTİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 12 bin 500 dekarlık alanda ekili şeker pancarının hasadına başlandı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 12 bin 500 dekarlık alanda ekili şeker pancarının hasadına başlandı. Bu yıl 110 bin ton rekolte bekleniyor.

Pazar sıkıntısı yaşamadan alıcıya ulaşan şeker pancarının tonunun 420 lira olarak açıklanması ve taşıma işleminin devlet tarafından karşılanması Gaziantep'teki üreticilerin yüzünü güldürdü. İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 12 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan ve hasadına başlandı. Şeker pancarında, bu yıl 110 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

'DEKAR BAŞINA 7 İLE 9 TON VERİM ALMAKTAYIZ'

Arazisine 42 yıldır şeker pancarı eken Mehmet Kaçar 185 dekar alanda ektiğimiz şeker pancarımızda hasada başladık. Dekar başına 7 ile 9 ton verim almaktayız. Bu yıl tonuna 420 liradan fiyat açıklandı. Nakliye ücretlerinin devlet tarafından karşılanması ve avans verilmesi biz üreticileri sevindirdi dedi.

'PAZAR SIKINTI YOK, ÜRETİCİ SEVİNDİ'

Şeker pancarından pazar sıkıntısının yaşanmadığını belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse 2 ilçemizde belirlenen kota oranında 12 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan şeker pancarının hasadı devam ediyor. Şeker pancarında dekar başına ortalama 9 ton ürün alınırken, pazar sıkıntısının olmaması üreticiyi sevindirdi diye konuştu.

GAZİANTEP'TE ŞEKER PANCARINDA 110 BİN TON REKOLTE BEKLENTİSİ

GAZİANTEP'TE ŞEKER PANCARINDA 110 BİN TON REKOLTE BEKLENTİSİ

GAZİANTEP'TE ŞEKER PANCARINDA 110 BİN TON REKOLTE BEKLENTİSİ

GAZİANTEP'TE ŞEKER PANCARINDA 110 BİN TON REKOLTE BEKLENTİSİ
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Haber: GAZİANTEP'TE ŞEKER PANCARINDA 110 BİN TON REKOLTE BEKLENTİSİ - Haberler
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