Gaziantep'te 'Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi' düzenlendi

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te 'Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi düzenlendi. Zirvede, Savunma Sanayii Başkanlığı'nca ihtiyaç duyulan ve kente yapılması planlanan 13 konuda yatırım önerileri konuşuldu.

Gaziantep'te savunma sanayi sektörüne üretim yapma kapasitesini artırmak ve sanayinin katma değerli üretim yapmasını sağlamak amacıyla 'Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi' düzenlendi. Bir otelde düzenlenen zirveye; Vali Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel ve iş insanları katıldı. Zirvede Savunma Sanayii Başkanlığı'nca ihtiyaç duyulan ve Gaziantep'te yapılması planlanan 13 konuda yatırım önerileri konuşuldu.

Zirve izlenilen savunma sanayi belgeselinin ardından sona erdi.