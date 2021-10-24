Gaziantep'te piknik tüpünün içine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te piknik tüpünün içine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te piknik tüpünün içine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirildi

Gaziantep'te bir tırda piknik tüpünün içine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir tırda Piknik tüpünün içine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep doğu gişelerinde durdurdu.

Narkotik köpeğinin yardımıyla arama yapan ekipler, tırın kupasında ve dorsesinde iki piknik tüpünün içine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan tır sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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