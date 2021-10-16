Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kişi yaralandı - Haberler
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kişi yaralandı

AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kişi yaralandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kişi tedaviye alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kişi tedaviye alındı.

Adem A. yönetimindeki 27 Z 0148 plakalı otomobil Araban-Besni kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki Vakkas D'ye çarptı.

Yaralanan Vakkas D, ambulansla kaldırıldığı Araban Devlet Hastanesinden hayati tehlike kaydıyla Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri
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