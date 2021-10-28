GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Nurdağı- Bahçe karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden ilerleyen Ali D.(21), yönetimindeki 31 Y 7890 plakalı otomobil, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralı sürücü kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti

Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title