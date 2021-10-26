Türkiye genelinde başlatılan okuma yazma seferberliğine Gaziantep'ten destek

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde imzaları atılan protokol çerçevesinde okuma yazma oranını artırmak amacıyla kursiyer sınırlamasının olmadığı eğitimler düzenlenecek. Kursta başarı gösteren vatandaşlar çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde 5 Şubat 2018'de başlatılan okuma yazma seferberliğine Gaziantep Valiliği Fuaye Salonu'nda düzenlenen protokol ile destek verildi. Bu kapsamda 2020 yılı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) güncel verilerine göre il genelinde okuma yazma bilmediği tespit edilen 52 bin 780 kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor. Eğitimlere düzenli katılım sağlayıp başarı elden eden bin kursiyere ise kura yöntemiyle çeyrek altın hediye edilecek.

2018 yılında başlatılan okuma yazma seferberliği öncesinde 01.09.2017 ile 05.02.2018 tarihlerinde Gaziantep'te toplamda 161 kurs düzenlendi ve eğitimlere 2 bin 152 kursiyer katılım sağladı. Okuma yazma seferberliğinin başlatıldığı 05.02.2018 ile 30.09.2021 tarihlerinde de il genelinde toplamda 5 bin 210 kurs açılarak 62 bin 911 kursiyere okuma yazma eğitimi verildi.

"Gaziantep, okuma yazma seferberliğine en büyük katkıyı sağlayan şehirlerden biri"

Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitim şehri Gaziantep imajına katkı sağlamanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Özellikle kız çocuklarımızın okullaşmasıyla ilgili büyük bir gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Fatma Şahin, "Ebeveynlerin okuma yazma oranının artışı, beraberinde kız çocuklarının okuma oranına da olumlu etki edecektir. O günün şartlarında okuma yazma fırsatını bulamayan annelerimiz ve babalarımıza bu protokol çerçevesinde destek olacağız, eğitim vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı, 'Nerede Kalmıştık?', 'Anne Kız Okuldayız' gibi benzer kampanyalar hayata geçirerek bu anlayışı en çok koruyan ve sürdüren şehirlerden biri Gaziantep oldu" dedi.

""Başarılı olan kursiyerlerin aile ekonomisine de katkı sunulacak"

Bugün imzalarının atıldığı protokol kapsamında anneleri okuma yazma seferberliğine dahil edeceklerini ve eğitimin sonunda altınla ödüllendireceklerini ifade eden Başkan Şahin, "Annelerimizi, büyüklerimizi okumaya teşvik edeceğiz. Hiçbir kursiyerin dışarda kalmaması için bir çalışma yaptık. Gaziantep Modeli'yle yeni ve örnek bir protokole daha imza attık. Annelerimiz, bu sistemin içine girer ve ödül almaya hak kazanırsa onların aile ekonomisine vereceğimiz çeyrek altınlarla destek olacağız. Atılan imzaların hem şehrimiz için hem de okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kurslarda hayati önem taşıyan eğitimler de verilecek"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise geçmiş yıllarda da Gaziantep'te okuma yazma kurslarının açıldığını anımsatarak, "Gaziantep göç alan bir şehir. Dolayısıyla göç alındığı için dışarda okuma yazma bilmeyen vatandaşlar şehre geliyor. Bunların önemli bir kısmı da ev hanımı ve yaşlı bireyler oluyor. Bu vatandaşlarımızı ilgilendiren bir protokole bugün imza attık. Okuma yazma kursu açacağız. Okuma yazma kursunu başarıyla geçen kişiler arasında kura yöntemiyle bin kişiye Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğimiz iş birliğinde çeyrek altın hediye edeceğiz. Kurslarda aynı zamanda hayati önem taşıyan eğitimler de verilecek. Afet, narkotik, istihdamla ilgili eğitimlerde sunulacak" dedi.

"İlimizde okuma yazma oranını artıracağız"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu de çok önemli bir protokole imza attıklarını aktararak, "2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği, çok iyi bir düzeyde ilerliyor. Bugün imzalayacağımız bu protokolde umuyorum ki bu seferberliğe katkı sağlayarak ilimizde okuma yazma oranını artıracak" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu'nun yer aldığı protokol töreni, günün anısına çektirilen toplu fotoğrafla sona erdi. - GAZİANTEP