GAZİANTEP'TE, 'NAR EKŞİSİ' YAPIMINA BAŞLADI

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde üretilen yıllık 20 bin ton narın, 10 bin tonu nar ekşisi yapılarak sofralardaki yerini alıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret alarak, Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi adına tescillenen ' Nar Ekşisi' yapımı hummalı şekilde devam ediyor. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yapımı zahmetli olan nar ekşisinin tamamen doğal ve şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Nar ekşisi yapımı, Gaziantep'in Oğuzeli İlçesinde kurulan Nar Atölyesi'nde başlandı. Ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı merkezde çiftçilerin hasat ettikleri narlar sıkılıp su haline getiriliyor. Hasadı yapılarak ekşi ve tatlı olarak ayrılan narlar daha sonra taneleniyor. Taneleme işleminin ardından makine ile suyu çıkarılan nar, saatlerce kaynatılarak kıvam alması bekleniyor. İstenilen kıvama gelen nar suyu son olarak soğutularak nar ekşisine dönüşüyor. Yemek ve salataların vazgeçilmez lezzeti olan nar ekşisi daha sonra şişelenerek satışa sunuluyor.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ilçede rekoltenin her yıl arttığını söyleyerek, Türkiye'de nar ekşisi konusunda söz sahibi olduklarını belirtti. Nar ekşisi yapımının oldukça zahmetli olduğunu ifade eden Kılıç, ilçede üretilen nar ekşisinin tamamen doğal ve şifa kaynağı olduğunu vurguladı. Toprağın bereketi ve ilçe insanının özverisi ile dünyanın en güzel nar ekşisinin ilçelerinde üretildiğini ve bu yıl hasadı yapılan 20 bin ton narın 10 bin tonunun nar ekşisi olarak sofraları süslediğini belirten Kılıç, 'Narımızın ayrı bir değeri var. Oğuzeli narı diye tescillenmiş bir ürünümüz var. Bu topraklara ne ekseniz mükemmel şekilde yetişiyor. Oğuzeli ilçemiz şu anda nar üretimi ve nar ekşisinde söz sahibi. Her yıl üretim ve iklime bağlı olarak değişmekle birlikte yıllık ilçemizde 20 bin tona yakın arasında nar üretiliyor. Birçoğu sofralık nar olarak tüketilmekle birlikte 10 bin ton nar ekşisi olarak üretiliyor. Üreticiden aldığımız narları nar ekşisine dönüştürmekle birlikte aynı zamanda burada vatandaşın kendi şahsına ait narları da getirilerek burada tanelenip suyu sıkıldıktan sonra üreticimize teslim ediyoruz" dedi.

Nar ve nar ekşisinin ilçe ekonomisine de katma değer sağladığını belirten Mehmet Sait Kılıç. bu kapsamda ilçede 'Oğuzeli Hanımeller' adıyla bir atölye kurduklarını ve çiftçilerin hasat ettikleri narları burada nar ekşisine dönüştürdüklerini belirterek, bu sayede çiftçinin işinin kolaylaştığını sözlerine ekledi.