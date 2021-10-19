GAZİANTEP'TE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI - Haberler
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GAZİANTEP'TE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Gaziantep Şube Başkanı Kemal Titiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Törenin ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların, vatandaşların sorunuyla ilgilenen köklü bir müessese olduğunu ifade eden Vali Gül, Muhtarlık müessesi her geçen gün güçleniyor. Gazianep'te muhtarlarımız olarak kamu kurum ve kuruluşlar olarak en şanslı illerden biriyiz. Gerek büyükşehir belediyemiz gerekse ilçe belediyelerimiz muhtarlıkların ve vatandaşların ihtiyaçları konusunda gideriyor. Türkiye'de muhtarların katkısını görüyoruz. Eksik olan kısımlar olabilir ama yapılanlara baktığımızda eksik kalanların daha kolay yapılabileceğini görüyoruz dedi.

GAZİANTEP'TE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

GAZİANTEP'TE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

GAZİANTEP'TE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

GAZİANTEP'TE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI
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