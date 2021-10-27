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Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde minibüsün çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde minibüsün çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Emine Cehan'a (15), okula giderken Gaziantep- Adıyaman kara yolunda plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Cehan'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Cehan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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