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Gaziantep'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 27 AHU 357 plakalı minibüs ile H.B.Ç. yönetimindeki 06 LIJ 22 plakalı otomobil, ilçenin batı girişinde çarpıştı.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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