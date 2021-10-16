Gaziantep'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 27 AHU 357 plakalı minibüs ile H.B.Ç. yönetimindeki 06 LIJ 22 plakalı otomobil, ilçenin batı girişinde çarpıştı.
Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri