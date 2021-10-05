Gaziantep'te 'Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi' törenle açıldı

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından inşa edilen ve yıllık 100 bin ton katı atık işleme kapasitesiyle kendi sınıfında Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alan 'Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nin açılışı yapıldı.

İleri teknolojisi ve çevreye duyarlı yapısı sayesinde geri dönüştürülebilir ve biyobozunur atığın çevreye en faydalı şekilde geri dönüşümü ve bertarafını sağlamak amacıyla, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içinde Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi yapımı tamamlandı. İleri teknolojisi sayesinde yılda 100 bin ton atık işleyip, 9 bin 300 ton sera gazı salınımının engellenmesi hedeflenen tesisin açılışı yapıldı. Tesisin bahçesinde düzenlenen açılış programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut, UNDP Mukim Temsilci Louisa Vinton, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, konuşmalardan sonra açılışı yapılan 'Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nin gezilmesiyle sona erdi.