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Gaziantep'te Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisinin açılışı gerçekleşti

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Gaziantep'te Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisinin açılışı gerçekleşti 15 ülkenin büyükelçisi Gaziantep'te tesis açılışına katıldı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından fonlanan Türkiye'de Dayanıklılık Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma...

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisinin açılışı gerçekleşti

15 ülkenin büyükelçisi Gaziantep'te tesis açılışına katıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından fonlanan Türkiye'de Dayanıklılık Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisinin açılışı gerçekleşti.

9,2 milyon avroluk AB desteği, İLBANK ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşa edilen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nin açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığında 9 AB üyesi ülkenin büyükelçileri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İLBANK temsilcileri ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton katıldı.

Gaziantep'te artan atık sorununa çözüm olarak inşa edilen tesis, UNDP'nin 2018'den beri AB finansmanıyla Güneydoğu'da inşa ettiği sekiz atık yönetim tesisinin en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut Mülteciler konusunda Türkiye'ye destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "6 milyar avroluk yardım programımızın bir parçası olarak Gaziantep'te belediye atık yönetim sistemine yatırım yapıyoruz. AB, önümüzdeki dönemde ilave 3 milyar avro katkıyla mültecileri barındıran Türkiye'yi desteklemeye devam edecek" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Gaziantep'in mülteciler konusunda dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Şahin, "Bugün 15 ülkenin büyükelçisi burada bu büyük heyete çok teşekkür ederiz. İnşallah bu verdiğiniz destekle çevreye duyarlı insani bakışla şehrimizin gücünü arttıran bu tesisle birlikte iş birliği yaptığımız zaman ne kadar güzel bir çalışma yaptığımızı gösteren bir çalışmadır. Bu bir proje çalışmasıdır. Gaziantep'in Suriyeli misafirlere yaklaşımı ve modeli dünyaya örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton ise, "Gaziantep'in hayati önem taşıyan kamu hizmetleri sunumunu yaygınlaştırmasını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kentlerin kendi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemler bulabileceğini somut örneklerle gösteriyoruz. Bu örnekte ise kelimenin en yalın anlamıyla çöpün değerli bir kaynağa dönüştürülmesi, belediyeye bir mali yük getirmeyecek, tam tersine ek gelir oluşturacak" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'te Türkiye'de olan bütün imkanlarını geçici koruma altındaki misafirleriyle paylaştı. Ama bu imkanların bir sınırı vardı ve bu imkanlar hem vatandaşımıza hem de misafirlerimize yetmez oldu. bir çok alanda AB ülkelerinin desteğini gördük. Çevre ile olan problemleri vaktinde çözmemiz gerekiyor. Çevre problemlerini sınırla çözemeyiz. Çünkü bir yerdeki çevre problemleri dünyanın her tarafını etkileyebilir. Bu çalışmaları canla başla yürüten arkadaşlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından konuklar tesiste incelemelerde bulundu.

Gaziantep'te Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisinin açılışı gerçekleşti

Gaziantep'te Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisinin açılışı gerçekleşti

Gaziantep'te Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisinin açılışı gerçekleşti

Gaziantep'te Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisinin açılışı gerçekleşti
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