Gaziantep'te kuralları ihlal eden 29 ticari taksiye ceza kesildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te kuralları ihlal eden 29 ticari taksiye ceza kesildi

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te kuralları ihlal eden 29 ticari taksiye ceza kesildi

Gaziantep'te ticari taksileri yönelik denetimlerde kuralları ihlal eden 29 sürücü ve araç plakasına ceza kesildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ticari taksileri yönelik denetimlerde kuralları ihlal eden 29 sürücü ve araç plakasına ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 ekip ve 36 personelin katılımıyla il genelinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.

Bu kapsamda 575 ticari taksi denetlendi. Kuralları ihlal eden 29 ticari araç sürücüsü ve plakasına cezai işlem uygulandı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
Yolcuyken çaldığı taksiyle 3 gün taksicilik yaptı, nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı

Yolcuyken çaldığı taksiyle 3 gün taksicilik yaptı, nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı

 MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu
Magazin Tarkan Taner Ölmez Okan Bayülgen Tamer Karadağlı
Spor Marcao Cristiano Kerem Aktürkoğlu Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te kuralları ihlal eden 29 ticari taksiye ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 11:00:57. #1.17#