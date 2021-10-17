Gaziantep'te kuralları ihlal eden 29 ticari taksiye ceza kesildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ticari taksileri yönelik denetimlerde kuralları ihlal eden 29 sürücü ve araç plakasına ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 ekip ve 36 personelin katılımıyla il genelinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.

Bu kapsamda 575 ticari taksi denetlendi. Kuralları ihlal eden 29 ticari araç sürücüsü ve plakasına cezai işlem uygulandı.