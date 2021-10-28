Gaziantep'te kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Gaziantep'te kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı.

Nurdağı- Osmaniye kara yolu Kurudere Mahallesi mevkiinde sağlık görevlisi A.D. (21) yönetimindeki 31 Y 7890 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkaran uçuruma yuvarlandı.

Sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'te kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı

Gaziantep'te kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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