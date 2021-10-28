Gaziantep'te kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı.

Nurdağı- Osmaniye kara yolu Kurudere Mahallesi mevkiinde sağlık görevlisi A.D. (21) yönetimindeki 31 Y 7890 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkaran uçuruma yuvarlandı.

Sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.