GAZİANTEP'TE KAZALAR, MOBESE KAMERALARINDA - Haberler
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GAZİANTEP'TE KAZALAR, MOBESE KAMERALARINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntüleri paylaştı. Şehrin değişik semtlerinde meydana gelen kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, bir otomobilin yaya geçidinden geçmek isteyen bisikletliye çarpması ve iki otomobilin çarpışması sonucu birinin şarampole yuvarlandığı yer aldı. .

Yetkililer, kazaların büyük bölümünün dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

GAZİANTEP'TE KAZALAR, MOBESE KAMERALARINDA

GAZİANTEP'TE KAZALAR, MOBESE KAMERALARINDA

GAZİANTEP'TE KAZALAR, MOBESE KAMERALARINDA

GAZİANTEP'TE KAZALAR, MOBESE KAMERALARINDA
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