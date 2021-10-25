Gaziantep'te kadın kursiyerlere hibe ve destek programları anlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur ) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) hibe ve destek programları, Gaziantep'teki bakırcı ve sedef işlemeciliği usta ile kursiyerlerine anlatıldı.

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, bir araya gelen 100'ü aşkın kadın bakırcı, sedef ustası ve kursiyerine İŞKUR ile KOSGEB'in çalışmaları anlatıldı, hibe ve destek programları hakkında bilgilendirildi.

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, AA muhabirine, programın ilk kez düzenlendiğini ve istihdama katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Mesleki kurslar alan kadınların girişimci olmalarını arzuladıklarını ifade eden Açık, "İşsizlikte esnaf, sanayi gibi olgular önler. Bizde esnaf olarak devletle el ele vererek işsizliğin artırmasını önlenmek istiyoruz. Merkezimizdeki 100'ü aşkın kadınlardan birkaçını girişimci olarak kazanırsak ne mutlu bize. Biz ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş zanaatı yaşatıyoruz. Ürünlerimizde Osmanlı ve Selçuk motifleri var, tarihimizi geleceğe aktarıyoruz ve kültürümüzü canlandırıyoruz." dedi.

KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy ise bakır ve sedef işlemeciliği mesleğinin kaybolmaya yüz tutan grupta olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"KOSGEB olarak yaptığımız bilgilendirme toplantısıyla usta ve kursiyerlere verdiğimiz desteklerle ilgili bilgi sahibi olmaları, işletmelerini kurmaları için gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Bu programın inşallah faydalı olacağını düşüyorum. Devlet kurumları olarak girişimci ve işletmelerimizin her daim yanındayız. Onların daha rekabetçi, güçlü ve sürdürebilir işletmeler haline gelmelerini istiyoruz."