Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 54 şüpheli yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 54 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 54 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te farklı tarihlerde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda 5 ayrı adrese kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 6 bin 141 paket gümrük kaçağı sigara, 3 ton gümrük kaçağı akaryakıt, 114 şişe gümrük kaçağı alkol, 13 gümrük kaçağı cep telefonu, 26 tabanca, 461 fişek ve 30 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 54 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 54 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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