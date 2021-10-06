Gaziantep'te jandarma ve muhtarlara kaçak avcılıkla mücadele eğitimi - Haberler
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Gaziantep'te jandarma ve muhtarlara kaçak avcılıkla mücadele eğitimi

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te jandarma ve muhtarlara kaçak avcılıkla mücadele eğitimi

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce, İslahiye ilçesinde jandarma personeli ile muhtarlara kaçak ve usulsüz avcılığı önleme ve kaçak avcılıkla mücadele eğitimi verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce, İslahiye ilçesinde jandarma personeli ile muhtarlara kaçak ve usulsüz avcılığı önleme ve kaçak avcılıkla mücadele eğitimi verildi.

İslahiye DKMP ekipleri tarafından jandarma personeline ve bu karakolların sorumluluk alanlarında bulunan mahalle muhtarlarına Merkez Av Komisyon Kararları ile avcılık mevzuatı eğitimi verildi. ???????

Eğitim sonunda avlanmaya açık ve kapalı alanları gösteren harita ile avlak bilgi sistemi broşürü dağıtıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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