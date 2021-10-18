Son dakika haberleri: Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bir iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.