Son dakika haberleri: Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı - Haberler
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'teki bir iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bir iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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