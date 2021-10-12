Gaziantep'te iklim ve çevre dostu bir dünya için eğitimlere devam ediliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) iş birliğinde iklim değişikliği ve çevre kirliliğini azaltmak için bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 gün sürecek programda, İZODER Su Yalıtım Komisyon Üyesi Jozef Bonfil, su yalıtımının kent genelindeki faydalarından ve ekonomik avantajlarından bahsederek binalarda su yalıtımının önemi ve uygulama tekniklerini katılımcılara anlattı.

Programda küresel ısınma nedeniyle yaşanan mevsimsel değişimin çevreye getirdiği olumsuz etkileri azaltacak yöntemler ve çözümler mimar ve mühendislerle paylaşıldı.

Bu kapsamda Bonfil, binalarda su yalıtımı uygulamaları çerçevesinde, "Bölümlü Örtü", "Polimer Bitümlü Örtü", "Örtü Uygulama Alanları", "Su Yalıtımında Yalıtım Malzemeleri", "Yüzey Hazırlığı", "Uygulama Esasları ve Binalarda Su Yapımı Yönetmeliği" gibi konularda eğitim sunumu yaptı.