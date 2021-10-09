Gaziantep'te geri manevra yapan cipin çarptığı bisikletli çocuk hastanede öldü - Haberler
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Gaziantep'te geri manevra yapan cipin çarptığı bisikletli çocuk hastanede öldü

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te geri manevra yapan cipin çarptığı bisikletli çocuk hastanede öldü

Gaziantep'te geri manevra yapan cipin çarpması sonucu yaralanan bisikletli çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geri manevra yapan cipin çarpması sonucu yaralanan bisikletli çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde 34 BDR 422 plakalı cipin geri manevra sırasında çarptığı 14 yaşındaki Emre Uğur Dalkılıç, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Dalkılıç'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde geri manevra yapan cipin yaya geçidinden geçmeye çalışan bisikletliye çarpması ve sürücüsünün araçla kaza yerinden ayrılması yer alıyor.

İlçede 3 Ekim'de meydana gelen kazada yaralanan Dalkılıç hastanede tedavi altına alınmış, cipin sürücüsü A.A. tutuklanmıştı.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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