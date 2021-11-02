Gaziantep'te FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık R.B. ile avukatı katıldı.

Sanık, öğrencilik yıllarında örgütle tanıştığını, FETÖ'yü terör örgütü olduğunu bilmediğini, herhangi bir suç işlemediğini öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarca ankesörlü hattan arandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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