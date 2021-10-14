Gaziantep'te FETÖ sanığı eski akademisyen yargılandığı davadan beraat etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski akademisyen yargılandığı davadan beraat etti

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski akademisyen yargılandığı davadan beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu iddiasıyla Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) ihraç edilen eski öğretim üyesi Mustafa U, yargılandığı davadan beraat etti.

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu iddiasıyla Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) ihraç edilen eski öğretim üyesi Mustafa U, yargılandığı davadan beraat etti.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Mustafa U. ile avukatı katıldı.

Sanık Mustafa U, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa U'nun delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle başlatılan adli süreçte 2017 yılında savcı tarafından hakkında takipsizlik kararı verilen Mustafa U'nın takipsizlik kararı kaldırılarak yargılaması başlamıştı.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Akar: '(Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde...

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde...

 Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

 TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Işıl Sergen İdo Tatlıses Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Cristiano Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski akademisyen yargılandığı davadan beraat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 18:22:46. #1.17#