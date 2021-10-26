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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla FETÖ/PDY adlı silahlı terör örgütü üyesi olan 13 şüpheli gözaltına alındı.

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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla FETÖ/PDY adlı silahlı terör örgütü üyesi olan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyonlarla FETÖ/PDY adlı silahlı terör örgütü terör örgütünün Gaziantep'teki faaliyetlerini canlandırarak ışık evleri ve üniversite yapılanmalarını güncel şekilde aktif hale getirdiğini tespit ettiği 3'ü kamu görevlisi (1'i doktor, 1'i avukat, 1'i hemşire) olmak üzere, 6'sı öğrenci, 4'ü özel sektör çalışanı olan toplam 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - GAZİANTEP

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