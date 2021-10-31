Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için "sohbet toplantısı" düzenledikleri ve örgütü aktif hale getirmeye çalıştıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen biri avukat 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheli hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulandı.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında örgütle ilgili bilgi veren 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı

Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı

 Markette Türk bayrağını gören çocuktan duygulandıran hareket

Markette Türk bayrağını gören çocuktan duygulandıran hareket

 FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da kıskıvrak yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title