Son dakika haber! GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI - Haberler
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Son dakika haber! GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te, bir iplik fabrikanın hammadde deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü.

GAZİANTEP'te, bir iplik fabrikanın hammadde deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü.

Olay akşam saatlerinde 2'inci Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İplik fabrikasının hammadde deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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