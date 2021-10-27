Gaziantep'te eşinin bıçakladığı kadın tedavi altına alındı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın, tedavi altına alındı.
ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde A.Ç, evin önünde oturan karısı Behiye Ç'yi (55) bıçakladı.
Komşuları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli A.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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