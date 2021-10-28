Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı yapan ve satan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu, yaklaşık 2 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberi Kaydet