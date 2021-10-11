Gaziantep'te çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Gaziantep'te, son bir hafta yapılan asayiş uygulamalarında 28 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, son bir hafta yapılan asayiş uygulamalarında 28 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekiplerin çalışması sonucu 73 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılırken, ele geçirilen malzemeler ve hırsızlık olayları ile ilgili olduğu tespit edilen 136 şüpheliden, 46'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Çok sayıda personelin katılımıyla yapılan uygulama sonucunda 28 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekiplerin çalışması sonucu 73 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilerek yakalanan 136 şüpheliden, 46'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 90 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranan 357 şüpheli şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Gaziantep'te çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Gaziantep'te çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Gaziantep'te çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Gaziantep'te çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Gaziantep'te çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında karşılık verildi

Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında karşılık verildi

 Cinnet getiren şahıs dehşet saçtı! 2 bekçi pompalı tüfekle vuruldu

Cinnet getiren şahıs dehşet saçtı! 2 bekçi pompalı tüfekle vuruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Pınar Deniz Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Fatih Terim Şenol Güneş Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:29:10. #1.17#