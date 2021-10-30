Gaziantep'te çıkan yangında 25 arı kovanı zarar gördü - Haberler
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Gaziantep'te çıkan yangında 25 arı kovanı zarar gördü

AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Gaziantep'te çıkan yangında 25 arı kovanı zarar gördü

Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan yangında 25 arı kovanı yandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan yangında 25 arı kovanı yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Karavaiz Mahallesi'nde Bayram Karademir'in evinin bahçesinde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, bahçede arı kovanlarının da bulunduğu alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Karademir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süredir evde olmadıklarını, kundaklama olduğundan şüphelendiğini belirtti.

30 kovandan 25'inin yandığını aktaran Karademir, "Evde olmadığımız bir anda yangın çıkmış. Yapılan incelemeler sonucu 25 kovanım ve içindeki binlerce arı yandı. Suçluların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri
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