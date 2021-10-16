GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te can pazarı...Yolcu minibüse ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 12 yaralı

GAZİANTEP Gaziantep Yavuzeli yolunda yolcu minibüse ile otomobil çarpıştı.

Kaza Gaziantep Yavuzeli yolunda meydana geldi. Yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada araçlar ve yaralılar çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki kayalık araziye savruldu. Yaralılardan bazıları uzun süreli kazanın kazanın şokundan kurtulamazken, 2 ağır yaralı ise sağlık ekiplerinin uzun uğraşları ile yeniden hayata döndürüldü.

Ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.