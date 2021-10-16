Gaziantep'te can pazarı: 2'si ağır 12 yaralı - Haberler
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Gaziantep'te can pazarı: 2'si ağır 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te can pazarı: 2'si ağır 12 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Gaziantep'ten Araban istikametine seyir eden 27 AHU 357 plakalı M.K. idaresindeki Fort transit model minibüs, Yavuzeli ilçesi girişinde karşı istikametten gelen ve şeridine giren H.B.Ç. idaresindeki 06 LIJ 22 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı. Her iki araç ve içerisindeki yolcular çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki kayalık araziye savruldu. Feci kazada 2'si ağır toplam 12 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yoğun çabası ile kalbi ve nabzı duran 2 kişi yeniden yaşama döndürüldü. Yarılalar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yarılardan 10'u aynı aileden

Kazada yaralananlardan 10'nun minibüste bulunduğu ve aynı aileden olduğu öğrenildi. Kazanın ardından şoka giren minibüs sürücüsü M.K. yara almadan feci kazadan kurtuldu. Minibüste bulunan ailenin piknik yapmak amacıyla Araban ilçesinde yakınlarının kaldığı bağ evine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle güvenlik tedbirlerinin alındığı yolda ulaşım kontrollü sağlanırken, kazada ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi sürerken diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te can pazarı: 2'si ağır 12 yaralı

Gaziantep'te can pazarı: 2'si ağır 12 yaralı

Gaziantep'te can pazarı: 2'si ağır 12 yaralı

Gaziantep'te can pazarı: 2'si ağır 12 yaralı

Gaziantep'te can pazarı: 2'si ağır 12 yaralı

Gaziantep'te can pazarı: 2'si ağır 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

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