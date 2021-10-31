Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Haberler
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Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Gaziantep'te trafikte bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen 3 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Gaziantep'te trafikte bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen 3 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu İpekyolu'nda 3 genç, bisikletlerine uzanarak trafikte ilerledi.

Sürücülerin uyarılarına aldırış etmeyen bisikletliler, kendilerini uyaran kişiye sosyal medya hesabının adını söyleyerek "Bizi TikTok'tan takip etmeyi unutmayın" şeklinde karşılık verdi.

Tugay kavşağından Karşıyaka kavşağına kadar bu şekilde ilerleyen gençler, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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