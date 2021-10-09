Gaziantep'te bir evde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te bir evde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca ve 25 mermi bulundu.
ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca ve 25 mermi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişinin evinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız 3 tabanca ve 25 mermi ele geçirildi.
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri