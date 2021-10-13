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Gaziantep'te bahçe yangını söndürüldü

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te bahçe yangını söndürüldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan bahçe yangını ormanlık alana sıçramadan itfaiye ve Orman İşletme ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan bahçe yangını ormanlık alana sıçramadan itfaiye ve Orman İşletme ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Nurdağı ilçesi Atmalı Mahallesi'ndeki bir eve ait bahçede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliğine ait ekipler yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına yangın ormanlık alana ulaşmadan ekiplerce söndürüldü.

Yangında bahçedeki bazı ağaçlar zarar gördü.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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