Gaziantep'te akü hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te akü hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te akü hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, park halindeki bazı araçlardan akü çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, park halindeki bazı araçlardan akü çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park halindeki bazı araçların akülerinin çalınmasıyla ilgil çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda C.K. ve Z.U. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çalındığı belirlenen 4 akü ele geçirildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title