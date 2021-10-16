Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçti - Haberler
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Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçti

GAZİANTEP'te, polis tarafından bir TIR garajına düzenlenen baskında, 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, polis tarafından bir TIR garajına düzenlenen baskında, 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan TIR garajında kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine harakete geçti. İş yerine ait depoya baskın düzenleyen polis, 3 ton kaçak akaryakıt, 3 tank ve 1 pompa ele geçirdi. Kaçak akaryakıta el koyan polis, 2 kişi hakkında adli işlem başlattı.


Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçti

Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçti

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