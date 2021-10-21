Gaziantep'te 27 milyon fidan hedefi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" sloganıyla kentte 27 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında yeni sezonun ilk fidan dikimi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ile imzalanan protokol kapsamında 9 bin 517 metrekarelik alanda fidanlar toprakla buluştu.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki ağaçlandırma faaliyetlerini çok önemsediklerini ifade etti.

Gaziantep'in yeşili sevdiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci de bizlere gösterdi ki yeşil çok önemli. Bir ağacın altında vakit geçirebilmek önemli. Yeşil alanlar Gaziantep kültürü açısından çok değerli. 2014 yılında göreve geldiğimde İklim Master Planı'nı devreye aldık. Bu şehrin havasını, suyunu, toprağını kirleten unsurları, ölçtük. Kendimize yol haritamızı belirlediğimiz bir eylem planı hazırladık. Salgında dünya küçülürken Gaziantep, büyüdü. Gaziantep'i büyüten bir inanç var. Bu şehir ve bu millet için hiç durmadan çalışan kurum ve kuruluş temsilcilerimiz bulunuyor. Onlar AŞ ve iş üretiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İstihdam ve ihracatla kendi ülkesinin yanı sıra dünyanın da karnını doyurdu. Yeşil Organize Sanayi Bölgesi için de etüt çalışmaları yapılıyor, izlenecek yol belirleniyor."