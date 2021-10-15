GAZİANTEP'TE 2 HALK OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI 9 YARALI

GAZİANTEP'te iki halk otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.Olay akşam saatlerinde Yaprak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ekerbiçer yönetimindeki 27 H 0083 plakalı halk otobüsü, önündeki Özegir Bük yönetimindeki 27 ANT 368 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada Ekerbiçer yönetimindeki arkadan çarpan halk otobüsünde bulunan 7 yolcuyla öndeki otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.