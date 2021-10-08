Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 bin 303 adet captagon hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 2'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda 2 bin 303 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 TL para ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheliden 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP