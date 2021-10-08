Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 bin 303 adet captagon hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira para ele geçirildi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 bin 303 adet captagon hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 2'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda 2 bin 303 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 TL para ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheliden 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi

Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Engin Altay Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gökhan Çıra İrem Derici Deniz Akkaya
Spor Muslera Ersun Yanal Abdullah Avcı Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te 2 bin 303 captagon hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:35:45. #1.11#