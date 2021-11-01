Gaziantep'te 1500 kınalı keklik doğaya bırakıldı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında Gaziantep'in dört ilçesinde 1500 kınalı keklik doğaya salındı.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında Gaziantep'in dört ilçesinde 1500 kınalı keklik doğaya salındı.
DKMP Gaziantep Şube Müdürlüğü ekiplerince, araçlarla Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye ve Nurdağı ilçe kırsalındaki farklı noktalara taşınan 1500 keklik, doğaya bırakıldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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