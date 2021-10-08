Gaziantep'te 13 araç birbirine girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 13 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te 13 araç birbirine girdi

Gaziantep'te, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası E-90 karayolunda tek şerit trafiğe kapandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası E-90 karayolunda tek şerit trafiğe kapandı. Kazanın yaşadığı alana çok sayıda 112 Sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi.

Kaza, Gaziantep-Nizip E-90 karayolu üzerine meydana geldi. Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan bir aracın hatalı sollama yaparken aniden durması üzerine ilk kaza meydana geldi. Hızla akan trafikte kaza sonrası duramayan diğer sürücüler de kaza yaptı.

13 aracın karıştığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, kazalar nedeniyle yolda ulaşım bir süre durdu. Polis farklı kazaların meydana gelmemesi için yolda önlem aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 13 araç birbirine girdi

Gaziantep'te 13 araç birbirine girdi

Gaziantep'te 13 araç birbirine girdi

Gaziantep'te 13 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

 Son dakika haberi! Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor

Son dakika haberi! Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor

 Beylikdüzü E-5 Yanyol'da bir kamyon, iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Beylikdüzü E-5 Yanyol'da bir kamyon, iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Fuat Oktay
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Muslera Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Hasan Doğan Mustafa Şentop Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te 13 araç birbirine girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:15:26. #1.12#