Gaziantep'te 120 engelli isthdam edilecek - Haberler
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Gaziantep'te 120 engelli isthdam edilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gaziantep'te 120 engelli isthdam edilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, özel sektörde yer alan 120 firmada engelli bireylerin istihdam edilmesine yönelik mülakatlar gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, özel sektörde yer alan 120 firmada engelli bireylerin istihdam edilmesine yönelik mülakatlar gerçekleştirildi.

Sosyal belediyecilikte öncü çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, işveren, sanayici, iş insanı ve işletmeciyle ortak çalışarak bugüne kadar yüzlerce insanı iş sahibi yaptı. Büyükşehir Belediyesi İş ve Kariyer Merkezi aracılığıyla önemli bir projeye daha imza atıyor. İstanbul'dan sonra Türkiye'de en çok engelli çalışan talebi olan Gaziantep'te bu açığı kapatmak için İŞKUR ile Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı'nca yürütülen ortak çalışma kapsamında 120 firmanın engelli bireyleri istihdam etmesi için yeni proje başlatıldı. Engelli bireylerin engel durumlarına göre iş bulma, sürekli istihdamını sağlamak için İş ve Kariyer Merkezi'nce yürütülen çalışma kapsamında bilgilendirme toplantısı, devamında mülakat süreci gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Murat Geç, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ve İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Sıraç Ekin katıldı.

"Tuttuğu işi koparacaklarını biliyoruz"

Konu hakkında bilgilendirme toplantısında açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, "İŞKUR Müdürümüzün gayreti ve iş birliği içerisinde İş ve Kariyer Merkezi'ne başvuru yapan bütün arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bin 600 kişi vatandaşımızı işe yerleştirdik ama engelli vatandaşlarımız önceliğimiz. Biz bütün kardeşlerimizi engelsiz olarak görüyor ve tuttuğu işi koparacaklarını biliyoruz" dedi.

"Omuz omuza beraber çalışmak istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Murat Geç ise, "En doğru ve en yakın işi bulmaya yönelik bir çalışma. Şu anda bizde 657 engelli bireyin iş başvurusu var. İŞKUR Müdürümüzün tespit ettiği sanayide, hizmet sektöründe, ticaret erbabı olan esnaflar gibi bu alanlarda engelli birey çalıştırması zorunlu olan yüzlerce işletme var. Bizdeki başvurularla oluşan bu ağı, iş gücü potansiyel ile ihtiyaç duyulan kurumlarla birleştirmek istedik. Bu projemiz ile de sizlerle ilk defa bir araya gelmiş olduk. Bu çalışmanın iyi sonuçlarını alacağız beraber. Sizleri bilgilendirdikten sonra tek tek görüşerek hangi konuda neler yapabilirsiniz, iş yetkinliği nelerde var bunları konuşarak uygun eşleştirmeleri yapacağız. İşverenlerle sizlerin lehine görüşerek iş sahibi yapabilmek için omuz omuza beraber çalışmak istiyoruz. Çalışmalar iyi sonuçlandığında sizden sonraki birçok engelli kardeşimize iş imkanının yolu açılacak" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 120 engelli isthdam edilecek

Gaziantep'te 120 engelli isthdam edilecek

Gaziantep'te 120 engelli isthdam edilecek

Gaziantep'te 120 engelli isthdam edilecek

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