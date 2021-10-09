Gaziantep'te 12 kilogram uyuşturucu ve 9 bin 808 hap yakalandı
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ile 9 bin 808 uyuşturucu hap ele geçirildi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ile 9 bin 808 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye İlçesi Kazıklı mahallesinde operasyon düzenledi.
Ekipler, 12 kilogram reçine esrar ve 9 bin 808 uyuşturucu hap ele geçirdi.
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri