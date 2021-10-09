Gaziantep'te 12 kilogram uyuşturucu ve 9 bin 808 hap yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 12 kilogram uyuşturucu ve 9 bin 808 hap yakalandı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 12 kilogram uyuşturucu ve 9 bin 808 hap yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ile 9 bin 808 uyuşturucu hap ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ile 9 bin 808 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye İlçesi Kazıklı mahallesinde operasyon düzenledi.

Ekipler, 12 kilogram reçine esrar ve 9 bin 808 uyuşturucu hap ele geçirdi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
'Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz' deyip 500 bin dolar isteyen iki şüpheli suçüstü yakalandı

"Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar isteyen iki şüpheli suçüstü yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya
Spor Mesut Özil Mehmet Nuri Sergen Yalçın Muslera Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Bülent Ersoy Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te 12 kilogram uyuşturucu ve 9 bin 808 hap yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 18:31:45. #1.12#