GAZİANTEP - 12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde kaynıyor

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bir meslek lisesinin yiyecek-içecek bölümü, adeta fabrika gibi çalışarak 6 ilçedeki 12 bin öğrencinin günlük yemek ihtiyacını karşılıyor.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileriyle Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenleri, okullardaki yemek kalitesini artırmak için proje hazırlamaya karar verdi. Bu kapsamda eğitimcilerin "Kendi yemeğimizi kendimiz yapıyoruz" sloganıyla başlattığı çalışma, Milli Eğitim Bakanlığınca onandı.

Proje çerçevesinde okul bünyesinde kurulan 1000 metrekarelik imalathanede meslek lisesi öğrencileri usta öğreticileri önderliğinde, 6 ilçedeki çoğunluğu taşımalı eğitim gören toplam 12 bin öğrencinin günlük yemeğini hazırlıyor.

Okulun müdürü Selçuk Eroğlu, AA muhabirine, okuldaki imalathanenin fabrika gibi çalıştığını söyledi.

Çalışmayla taşımalı eğitim öğrencilerinin yemek ihtiyacının karşılandığını ifade eden Eroğlu, "Bu girişim Türkiye'de bir ilk ve bunun Gaziantep'te ilk biz başardık. Amacımız en kaliteli şekilde mutfaktan faydalanılmasıydı. Bütün ürünlerimizi Tarım Kredi'den alıyoruz. Bunun dışında herhangi bir kuruluştan bir şey almıyoruz." dedi.

Eroğlu, tesiste 8 fırın ve soğuk hava depolarının yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir fabrika tarzındaki tesisimizde gıda mühendisi, beslenme uzmanı, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 30 çalışan var. Kiralanan taşıtlarla çalışanlarımız mevcut. İldeki taşımalı eğitim gören öğrencilerin büyük çoğunluğunun yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Yakın zamanda diğer kurumlara da hizmet sunmaya başlayacağız, sözleşmelerimiz imzalandı. Yaklaşık 40 bin kişilik yemek yapacak altyapımız mevcut."

Yemekler 12 bin öğrenciye ulaşıyor

Eroğlu, okuldaki yemeklerin Araban, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Şehitkamil ve Yavuzeli ilçelerindeki 11 bini taşımalı eğitim olmak üzere toplam 12 bin öğrenciye ulaştığını sözlerine ekledi.

Okulun müdür yardımcısı Hakan Güneş ise çalışmanın bakanlık destekli bir proje olduğunu aktardı.

Projede taşımalı eğitim alan öğrencilerin kaliteli yemeğe devlet eliyle ulaşmasının hedeflendiğine işaret eden Güneş, şöyle devam etti:

"Milli eğitim camiasında, taşımalı eğitimde ister istemez öğrencilerin yemeği hep bir sorun haline gelirdi. Veli ve öğrencilerimiz hep bunu sorun ederdi. Şimdi ise ilçelerden gelen duyumlarda yemeklerin çok güzel olduğu, mutlu olduklarını öğreniyoruz. Bu da bize yetiyor ve mutlu oluyoruz. 'Bu işi devletin bir kurumu ve okulu yapsın' dedik. Bundan sonra umarım ülkede bu iş yayılır."

Yemek yapma hazırlıklarına gece saatlerinde başlıyorlar

Öğretmen Oğuzhan Sucuoğlu da hazırlıklara saat 03.00'te başladıklarını ve sabah saatlerine kadar yemek yaptıklarını anlattı.

Alan öğrencilerinin imalathanede mesleklerini uygulamalı öğrendiğini dile getiren Sucuoğlu, "Burada bizler de kendimizi geliştiriyoruz.

Öğrencilerimiz için burası büyük şans. Çünkü burada büyük bir organizasyon var. Bizim alanımız da uygulamaya dayalı olduğu için öğrencilerimiz bizzat uygulama yaparak öğrenme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Öğrenci Taha Yılmaz da imalathanede yemek yapmayı öğrendiklerine işaret ederek, "Usta aşçılarla farklı yemekler yapıyoruz. Yaptığımız yemekler öğrencilere gönderiliyor ve oralara yardım ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.