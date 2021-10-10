GAZİANTEP'TE 12 BİN ÖĞRENCİNİN YEMEĞİ BU OKULDA PİŞİYOR

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Habermetre) - Merkez Şehitkamil ilçesindeki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileriyle yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmenlerinin okullardaki yemek kalitesini artırmak için hazırladığı proje sayesinde okul imalathaneye dönüştü.

Proje çerçevesinde okul bünyesinde kurulan 1000 metrekarelik imalathanede meslek lisesi öğrencileri, usta öğreticileri önderliğinde 6 ilçedeki çoğunluğu taşımalı eğitim gören toplam 12 bin öğrenci için günlük üç çeşit yemek hazırlıyor.

Tesiste 8 fırın ve soğuk hava depoları yer alıyor

Projeyle hem taşımalı eğitim öğrencilerinin yemek ihtiyacı karşılanıyor hem de mutfaktan kaliteli bir şekilde faydalanılıyor. Fabrika gibi çalışan tesiste gıda mühendisi, beslenme uzmanı, öğrenci ve öğretmenler çalışıyor. Okul yönetimi, yakın zamanda diğer kurumlara da hizmet sunulması için sözleşme imzalandığını kaydetti.

Hazırlıkların gece 03. 00'te başladığı tesiste, alan öğrencileri mesleklerini uygulamalı olarak öğreniyor. Öğrencilerden Taha Yılmaz, imalathanede yemek yapmanın kendilerini kattıklarını şöyle anlattı: "Usta aşçılarla farklı yemekler yapıyoruz. Yaptığımız yemekler öğrencilere gönderiliyor ve oralara yardım ediyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk ve şans. "

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